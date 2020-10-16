Как правильно сформировать пакет акций для высоких дивидендов

Однако общенациональный уровень финансовой грамотности довольно низкий, а традиции вкладывать в акции, вообще нет.

Ключевое значение в получении перспективной прибыли имеет правильное формирование акционного портфеля. Никогда не следует складывать все свои средства в акции какой-либо одной компании. Всегда рекомендуется составлять портфель из бумаг 4 – 10 компаний. При этом такие портфели могут быть рассчитаны на получение краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной прибыли. Если не планируется постоянно отслеживать котировки и с головой погружаться в деятельность компаний, лучше выбирать правила формирования среднесрочного и долгосрочного портфелей.

Например, посмотреть наиболее перспективные компании в точки зрения вложений можно здесь какие акции лучше купить для получения дивидендов.

На что обращать внимание при покупке акций

На рынке можно найти акции тысяч разнообразных компаний. Это банки, крупные добывающие комбинаты, небольшие молодые компании, работающие в сфере робототехники или компьютерных технологий. Чтобы правильно сформировать портфель, следует придерживаться некоторых правил:

Рекомендуется изучать показатели прибыльности выбранных компаний в динамике. Лучше всего брать период в 5 лет. Это покажет очень точно колебания уровня прибыли и позволит сделать верный прогноз относительно динамики в будущем;

Важным показателем перспективности компании и ее акций, является уровень капитализации. Это стоимость компании, которая меняется год от года. Чем больше капитализация, тем надежнее компания. Ее устойчивость на рынке, запас прочности позволит пережить сложные времена. Соответственно, такие вложения будут весьма надежными и малорискованными . К примеру, устойчивыми можно считать компании с уровнем капитализации не менее 50 миллиардов рублей;

. К примеру, устойчивыми можно считать компании с уровнем капитализации не менее 50 миллиардов рублей; Рекомендуется изучать уровень прибыли компании, динамику ее задолженности, дивиденды и выручку. Данные показатели также свидетельствуют об уровне стабильности бизнеса и его перспективах.

Все перечисленные параметры нужно оценивать в совокупности. Вместе с тем, можно вложить средства в наиболее крупные компании. Это даст гарантированный стабильный, но небольшой доход по акциям.

Однако лучше всего пользоваться проверенными ресурсами, где можно найти полезную информацию по самым перспективным объектам инвестирования.