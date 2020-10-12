Экс-инженер Google получил срок за то, что крал секреты в автомобилях-беспилотниках





Как рассказал адвокат подсудимого, окружной судья из Сан-Франциска заявил, что речь идет о крупнейшей на его памяти краже коммерческой тайны. Суд отклонил ходатайство Левандовски о назначении ему домашнего ареста. По словам судьи, не связанное с лишением свободы наказание может «воодушевить блестящих разработчиков будущего» на то, чтобы красть секреты своих работодателей.

Ситуацию прокомментировал подсудимый. Он отметил, что сожалеет о содеянном. В итоге суд признал, что инженер закачал на свой компьютер более 14 тыс. файлов о технологиях Google. Из компании он уволился. Это было в январе 2016 года. Дальше он основал стартап. Его впоследствии купили представители Uber Technologies. Левандовски в компании возглавил проект по созданию автомобиля-беспилотника.

В 2017 году Waymo предъявила Uber Technologies судебный иск. Она обвинила Левандовски в краже информации. Дальше подавался иск. Он приостановил работу над технологией лазерных сенсоров Lidar в Uber. В последствии Левандовски и вовсе был уволен из компании. В 2018 Waymo и Uber урегулировали спор, который касался кражи данных во внесудебном порядке, однако процесс над Левандовски продолжился.

Текст: Т. Сокот



