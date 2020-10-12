В метро Петербурга не пускали без масок: "Люди подрасслабились"





Суть этой ситуации в том, что в вестибюлях станций сотрудники подземки неоднократно просили пассажиров, чтобы они надевали маски, при необходимости приобретать их.

Да и масочный режим в городе действует с начала пандемии. Однако вероятно, с начала постепенной отмены ограничений граждане все чаще нарушали режим, а контроль за ним ослаблен.

Представители пресс-службы метрополитена проинформировали общественность о том, что если ранее до 80-90% пассажиров использовали средства индивидуальной защиты, что "сейчас люди подрасслабились".

Текст: Т. Сокот



