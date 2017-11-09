В Дели из-за смога закрывают школы
Не зря индийская столица заслужила себе репутацию самой загрязненной в мире столицы…
В индийском Дели из-за густого смога и вызванного им опасно
высокого уровня загрязнений в воздухе закрывают школы. Об этом пишут индийские
СМИ. Отмечается, что младшие и средние школы в городе поголовно отменили
занятия, а уроки для учащихся классов сейчас проходят по сокращенному графику.
Если качество воздуха в индийской столице и дальше будет
ухудшаться, местные власти в качестве радикальной меры введут для горожан ограничение
на пользование автомобильным транспортом с бензиновыми и дизельными
двигателями.
По данным индийских метеорологов, концентрация вредных
веществ в воздухе, котором дышат жители Дели, превышает принятую норму более
чем в два раза. Показатели загрязненности воздуха, согласно заключению
специалистов, достигли «потенциально опасного уровня».
Уже сейчас сотрудники учреждений здравоохранительной системы
не рекомендуют делийцам лишний раз покидать свои дома и офисы.
Отметим, что три года назад, в 2014-м, Всемирная организация
здравоохранения признала Дели самой загрязненной столицей в мире.
Текст: Е. Скобелева