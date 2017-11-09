В Дели из-за смога закрывают школы

В индийском Дели из-за густого смога и вызванного им опасно высокого уровня загрязнений в воздухе закрывают школы. Об этом пишут индийские СМИ. Отмечается, что младшие и средние школы в городе поголовно отменили занятия, а уроки для учащихся классов сейчас проходят по сокращенному графику.

Если качество воздуха в индийской столице и дальше будет ухудшаться, местные власти в качестве радикальной меры введут для горожан ограничение на пользование автомобильным транспортом с бензиновыми и дизельными двигателями.

По данным индийских метеорологов, концентрация вредных веществ в воздухе, котором дышат жители Дели, превышает принятую норму более чем в два раза. Показатели загрязненности воздуха, согласно заключению специалистов, достигли «потенциально опасного уровня».

Уже сейчас сотрудники учреждений здравоохранительной системы не рекомендуют делийцам лишний раз покидать свои дома и офисы.

Отметим, что три года назад, в 2014-м, Всемирная организация здравоохранения признала Дели самой загрязненной столицей в мире.

Текст: Е. Скобелева