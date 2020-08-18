Солдаты захватили президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту





Премьер-министр Бубу Сиссе также арестован, несмотря на предыдущие призывы к «братскому диалогу».

Очевидная попытка государственного переворота в этой западноафриканской стране началась во вторник утром с обстрела ключевого военного лагеря недалеко от столицы страны Бамако.

В городе молодые люди подожгли государственное здание.

Это произошло через несколько часов после того, как недовольные младшие офицеры задержали командиров и взяли под контроль лагерь Кати, примерно в 15 км (девяти милях) от Бамако.

Мятеж осудили региональная группа Ecowas, Африканский союз и бывшая колониальная держава Франция.

Беспорядки совпадают с призывами к новым протестам с требованием отставки президента.

Текст: Т. Сокот



