ДТП на Ставрополье: перевернулся пассажирский автобус

Согласно обнародованным предварительным данным четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ставропольском крае, информируют общественность представители экстренных служб.







В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "в Ставропольском крае автобус "Икарус", следовавший в Дербент, упал в кювет и перевернулся. Из 18 человек, находившихся в автобусе, четверо пострадали".





Пострадавших доставили в больницу.





Предварительные данные таковы, что тяжелые травмы у пострадавших отсутствуют.





Большинство интересуется вопросом об отправке остальных людей далее по маршруту следования. На месте происшествия люди ждут другой автобус.





Многие считают, что авария с участием пассажирского автобуса на Ставрополье могла случиться по той причине что водитель не смог справиться с управлением. Дорога была скользкая, поэтому и автобус съехал в кювет, информирует общественность представители отдела пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.





В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД сообщили следующее: - "как поясняет водитель, он не справился с управлением из-за зимней скользкости и сильного бокового ветра, произошло опрокидывание автобуса набок. В настоящее время известно о четырех пострадавших пассажирах, всего в салоне находились 19 пассажиров и водитель".





Напомним, что сегодня, 9 января, на территории Ставропольского края установилась не только снежная, но и ветреная погода. Ранее на участке трассы под городом Ставрополем было принято решение ввести ограничения в движении автомобилей. Причина – плохое состояние проезжей части дороги. С нее съехали четыре машины. Пострадавшие отсутствуют.





Текст: Т. Сокот



