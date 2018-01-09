ДТП на Ставрополье: перевернулся пассажирский автобус
09.01.2018 21:38 / Происшествия / Прочли: 317 человек
В результате этого ДТП пострадали люди - четыре человека.
Согласно обнародованным предварительным данным четыре человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ставропольском крае, информируют общественность представители экстренных служб.
В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "в Ставропольском крае автобус "Икарус", следовавший в Дербент, упал в кювет и перевернулся. Из 18 человек, находившихся в автобусе, четверо пострадали".
Пострадавших доставили в больницу.
Предварительные данные таковы, что тяжелые травмы у пострадавших отсутствуют.
Большинство интересуется вопросом об отправке остальных людей далее по маршруту следования. На месте происшествия люди ждут другой автобус.
Многие считают, что авария с участием пассажирского автобуса на Ставрополье могла случиться по той причине что водитель не смог справиться с управлением. Дорога была скользкая, поэтому и автобус съехал в кювет, информирует общественность представители отдела пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.
В отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД сообщили следующее: - "как поясняет водитель, он не справился с управлением из-за зимней скользкости и сильного бокового ветра, произошло опрокидывание автобуса набок. В настоящее время известно о четырех пострадавших пассажирах, всего в салоне находились 19 пассажиров и водитель".
Напомним, что сегодня, 9 января, на территории Ставропольского края установилась не только снежная, но и ветреная погода. Ранее на участке трассы под городом Ставрополем было принято решение ввести ограничения в движении автомобилей. Причина – плохое состояние проезжей части дороги. С нее съехали четыре машины. Пострадавшие отсутствуют.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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