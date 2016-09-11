Боксер Головкин отстоял свои титулы и отправил соперника в больницу

Журналисты отмечают, что Головкин не просто побил соперника, а отправил его на больничную койку. После боя, завершившегося досрочно, Брук заявил, что получил серьезную травму глазницы. Позже он написал в Twitter, что находится в госпитале и на следующей неделе ему проведут оперативное вмешательство. «Простите, что не смог выиграть», - извинился перед своими фанатами британский боксер.

Геннадий Головкин победил Келла Брука техническим нокаутом в пятом раунде. Таким образом, он защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе (до 72,6 кг). Из 36-ти побед на профессиональном ринге – 33-и нокаутом.

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А. Замятина