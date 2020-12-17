Армения передала Азербайджану пленных - 170 человек





Она говорит о том, что сейчас в стране должна быть только одна национальная повестка. Это отстранение от должности Пашиняна. Суть заключается в том, чтобы больше не было новых пленных.

Мнение Арпине Ованисян следующее: "Никто не занимается защитой наших границ, проблемой без вести пропавших. Родственники солдат не знают, что делать, они умоляют, чтобы им предоставили информацию, но никто этого не делает".

Текст: Т. Сокот



