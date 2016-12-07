В аэропортах Москвы отменили 80 авиарейсов и приблизительно 60 из них было задержано

Приблизительно 80 авиарейсов отменили и около 60 задержали в аэропортах Московского региона. Информация этого характера была размещена на портале "Яндекс. Расписание".







Так, в Домодедове отменено было 22 рейса. Еще 27 здесь выполнялись с опозданием. В Шереметьеве оказалось задержано 30 рейсов. Еще 55не выполнялись вообще. В аэропорту Внуково был задержан один рейс.





Напомним, что в столице выпало до 10 см снега за день. Сегодня снег продолжает идти дальше. Коммунальные службы продолжают свою работу в круглосуточном режиме, устраняя последствия снегопада. Спецтехника в очередной раз прометает улично-дорожную сеть на всю ширину проезжей части. Это касается и парковок, тротуаров, дворных территорий, межквартальных проездов с последующей противогололедной обработкой.





Всего в уборке города задействовано приблизительно 11 тыс. единиц специализированной техники, в том числе снегоуборочная, погрузчики, самосвалы и средства малой механизации. Активно работают и 20 тыс. дворников.









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Т. Сокот



