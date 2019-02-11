Неспокойные воды или военные корабли США вновь оспаривают претензии Китая в Южно-Китайском море
11.02.2019 08:57 / В мире / Прочли: 294 человек
Эсминцы с управляемыми ракетами USS Spruance и USS Preble уплыли в пределах 12 морских миль от островов Спратли. ВМС США называют эту территорию "свободой судоходства".
Операция проводилась "с целью оспаривания чрезмерных морских требований и сохранения доступа к водным путям, регулируемым международным правом" информирует общественность Клэй Досс, представитель 7-го флота ВМС США.
"Все операции разработаны в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать там, где позволяет международное право", - сказал Досс, добавив, что это право касается Южно-Китайского моря, так и других территорий по всему миру.
Напомним, что в конце сентября USS Decatur также отплыл в пределах 12 морских миль от рифов Гэвен в рамках аналогичной операции по свободе судоходства.
Во время этой операции китайский эсминец подошел в 45 ярдах от американского военного корабля, заставив его маневрировать, чтобы избежать столкновения. США назвали действия китайского военного корабля небезопасными и непрофессиональными, в то время как Пекин заявил, что США угрожают безопасности и суверенитету Китая.
США обвинили Пекин в установке ракет и другой военной техники на спорных островах.
"Наблюдается своего рода устойчивый рост", - сказал в начале этого месяца журналистам адмирал Джон Ричардсон, когда его спросили о милитаризации Китая в этом районе. Он же занимает должность начальника Военно-морских операций США. "Оружейные системы становятся все более изощренными, поэтому мы очень внимательно следим за этим", - добавил он. "У нас там свои интересы, поэтому мы останемся там", - добавил он, отметив, что около трети мировой торговли прошло через эти воды.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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