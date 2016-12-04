Топ-модель Ирина Шейк ждет ребенка от известного актера

Представитель Ирины пока не подтвердил, однако и не опроверг сообщения о беременности Шейк. Как пишут западные медиа, предполагаемый отец ребенка топ-модели – 41-летний актер Брэдли Купер. С ним Ирина начала встречаться весной 2015 года, вскоре после расставания с футболистом Криштиану Роналду.

Шейк и Купер не раз вместе путешествовали по Италии, экзотическим островам. В начале текущего года девушка заявила, что расстается с актером. Но пара и после этого часто появлялась на публике, так что разрыв влюбленных не подтвердился.

Бывшая возлюбленная португальской звезды футбола в интервью рассказывала, что вполне готова стать мамой. По ее словам, создание крепкой семьи – самое важное, что можем сделать человек. «В январе мне исполнится 31 год. И, возможно, это идеальное время родить ребенка. Но важнее всего, чтобы рядом был правильный мужчина», - объясняла красавица.