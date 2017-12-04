Террористом-смертником был устроен взрыв на северо-востоке Нигерии

О происшествии известно следующее: на момент совершения теракта на рынке гуманитарными работниками раздавалась пострадавшим в результате деятельности "Боко харам" (организация, которая запрещена в России) продовольственная помощь. Именно эту группировку подозревают в том, что она совершила теракт.

На рынке в городе Биу, штат Борно, северо-восток Нигерии, террорист-смертник устроил взрыв. В результате этого теракта погибли люди - восемь мужчин и четыре женщины. В числе пострадавших еще 47 человек.

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