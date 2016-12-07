Оперная певица Анна Нетребко номинирована на «Грэмми» за сольный альбом

Новый альбом Нетребко записала в сопровождении симфонического оркестра Национальной академии Санта-Чечилия, а также при участии своего супруга, азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова.



На «Грэмми» в этой же в номинации еще претендуют исполнители Доротея Рёшманн, Сабина Девьей, Иэн Бостридж и Магдалена Кожена.

В номинации "Альбом года" представлены Адель (диск «25»), Бейонсе («Lemonade»), Джастин Бибер («Purpose»), Дрейк («Views») и Стерджил Симпсон («A Sailor's Guide To Earth»).

На звание "Лучшая песня года" претендуют композиции «Formation» в исполнении Бейонсе, «Hello» (Адель), «I Took a Pill in Ibiza» (Майк Познер), «Love Yourself» (Джастин Бибер) и «7 Years» (Лукас Грэм).

Больше всего номинаций в этом году собрала певица Бейонсе – девять. На одну меньше – Канье Уэст, Дрейк и Рианна. На пять наград номинированы дуэт «Twenty One Pilots» и певица Адель, которая собирается сделать паузу в карьере для рождения второго ребенка.

59-я по счету церемония премии "Грэмми" назначена на 12 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе.

Текст: Е. Скобелева