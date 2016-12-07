Оперная певица Анна Нетребко номинирована на «Грэмми» за сольный альбом
45-летняя народная артистка России Анна Нетребко претендует на получение премии "Грэмми" в номинации "Лучший классический сольный вокальный альбом". Как сообщается на официальном сайте музыкальной награды от Американской академии звукозаписи, российская оперная певица отмечена за альбом «Verismo».
Новый альбом Нетребко записала в сопровождении
симфонического оркестра Национальной академии Санта-Чечилия, а также при участии
своего супруга, азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова.
На «Грэмми» в этой же в номинации еще претендуют
исполнители Доротея Рёшманн, Сабина Девьей, Иэн Бостридж и Магдалена Кожена.
В номинации "Альбом года" представлены Адель (диск
«25»), Бейонсе («Lemonade»), Джастин Бибер («Purpose»), Дрейк («Views») и Стерджил
Симпсон («A Sailor's Guide To Earth»).
На звание "Лучшая песня года" претендуют композиции
«Formation» в исполнении Бейонсе, «Hello» (Адель), «I Took a Pill in Ibiza»
(Майк Познер), «Love Yourself» (Джастин Бибер) и «7 Years» (Лукас Грэм).
Больше всего номинаций в этом году собрала певица Бейонсе
– девять. На одну меньше – Канье Уэст, Дрейк и Рианна. На пять наград
номинированы дуэт «Twenty One Pilots» и певица Адель, которая собирается
сделать паузу в карьере для рождения второго ребенка.
59-я по счету церемония премии "Грэмми" назначена
на 12 февраля 2017 года в Лос-Анджелесе.
Текст: Е. Скобелева