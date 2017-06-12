В Андаманском море нашли тела 59 пассажиров потерпевшего крушение самолета ВВС Мьянмы

Общее число обнаруженных в период поисково-спасательной операции в Андаманском море тел пассажиров военно-транспортного самолета Y-8 Вооруженных сил Мьянмы достигло 59.







К этому времени спасатели достали из воды тела 26 мужчин, 23 женщин и девяти детей. Однако, к огромному сожалению, идентифицировать останки еще одного человека не возможно.





О поисковой операции известно, что она активно ведется у южного побережья Мьянмы. В ней задействованы девять кораблей ВМС республики, в том числе авиация и местные рыбаки.

Напомним, что Y-8 вылетел 7 июня из города Мьей, который расположен в регионе Танинтайи, юг страны, Янгон. Его обломки обнаружили в море.





Согласно обнародованным сведениям ВС Мьянмы, на борту воздушного судна находились 122 пассажира. Это 14 членов экипажа и 108 человек из числа военнослужащих и членов их семей. Приблизительно 70 из них – это гражданские лица. На борту находились дети - 15 человек.





Текст: Т. Сокот



