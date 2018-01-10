У берегов Камчатки случилось землетрясение, магнитуда которого составила 5,0

Речь идет о землетрясении магнитудой 5,0, которое произошло сегодня рядом с селом Никольское, Алеутский район Камчатки. Что касается его эпицентра, он расположился в Тихом океане. Это сообщение принадлежит представителям Камчатского филиала Геофизической службы РАН.



В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 30 км от села Никольское, в 506 км от Петропавловска-Камчатского в Тихом океане. Глубина залегания очага 34,9 км".

В управлении МЧС России по Камчатскому краю обратили внимание на то, что в населенных пунктах полуострова это событие не было ощутимо. Об угрозе цунами не объявляли.

Текст: Т. Сокот



