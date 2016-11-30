Автоматизированные системы голосования
30.11.2016 18:34 / Наука / Прочли: 97 человек
В современном обществе повсеместно проводятся голосования, начиная от выборов президента и заканчивая опросами на форумах в интернете. Появление компьютеров и развитие интернета сделало голосования ещё более востребованными.
Наличие автоматизированных электронных систем позволяет минимизировать расходы на организацию голосования, а применение интернета, позволяет охватить огромную аудиторию в независимости от её географии. Если Вы изучите сайт www.prosoft.ru, то не поверите, сколько систем автоматизации существует и в каких только сферах они применяются.
Особенное влияние на жизнь общества несут системы на подобии сайта "Российская общественная инициатива". На данном сайте пользователи – граждане России, могут предлагать различные гражданские инициативы, либо голосовать за них. Инициативы, набравшие больше 100000 голосов, рассматриваются экспертными группами, наделённые правом рекомендовать их для рассмотрения в Госдуму. Для исключения попыток искажения результатов голосования, идентификация на сайте "Российская общественная инициатива" происходит по средствам – ЕСИА (Единая система аутентификации и идентификации РФ).
Ещё более активно автоматизированные системы голосования используются в различных рекламных промо-акциях. Крупные компании с целью продвижения бренда постоянно проводят различные конкурсы с голосованиями в интернете. Обычно, это фото конкурсы. При этом в подавляющим большинстве подобных конкурсов, принимает участие не одна сотня участников.
В тоже время, работы участников, как правило, выводятся либо в алфавитном порядке, либо в соответствии с датой подачи конкурсной работы. Соответственно участники, оказавшиеся в верху списка, получают серьёзное преимущество над теми, чью конкурсную работу сортировка поместила в середину. В качестве проверки уникальности голосов на таких конкурсах, как правило, используются либо проверка IP адреса голосовавшего, либо данные под которыми пользователь зашёл на сайт, либо и то и другое.
Таким образом разработка автоматизированных систем голосования – это важная и актуальная в современном демократическом обществе задача.
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Источник: LadyVenus.ru
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