Духи Nina от Nina Ricci: аромат красоты

Истинным их воплощением стали элитные духи от Nina Ricci. Каждый представитель коллекции уникален и придает владелице шарма. Не стали исключением и духи «Nina» – знаменитое «красное яблочко».

Эти фруктовые духи призваны вдохновлять. Основной их аромат – сочное красное яблоко с отзвуком ванили, но звучит он оригинально благодаря цитрусовым аккордам. Цветочные нотки придают экзотичности простому, казалось бы, запаху. Благодаря легкой горчинке духи не кажутся приторными. В целом букет их сладкий, но не тяжелый. Благоухание цитрусовых освежает и быстро выветривается, оставляя нежный яблочный шлейф.

Чарующий, женственный аромат духов «Nina» лучше всего подойдет юным девушкам. Сладкий и нежный, ненавязчивый и легкий, он вызывает в памяти крутобокие красные яблоки. Лучше всего эти духи подходят для холодного времени года. Дождливой осенью, морозной зимой яблочный аромат поднимет вам настроение, напомнив о лете и тепле.

Настоящие духи от Nina Ricci стоят дорого. Высокая цена служит и гарантией качества: вы можете быть уверены, что покупаете фирменные духи, давно ставшие брэндом мирового уровня. К тому же расходы окупятся экономным расходом флакончика. Запах духов «Nina» стойкий, 1-2 пшика – и вы будете благоухать целый день. Единственный вариант сэкономить - это купить тестер духов на www.BilberryPerfume.ru . Тогда Вы можете быть уверенны в качестве продукта, но заплатить при этом меньше, чем в брендовом магазине.

Оригинальный фирменный флакон так и тянет взять в руки. Симпатичное «яблочко» с серебряными листочками радует взгляд, делая духи «Nina» отличным подарком. Крышка флакона прилегает плотно, причем не теряет качества со временем.

Многие женщины выбирают аромат «красное яблоко», так что выделиться из толпы вряд ли получится. Но не забывайте: на каждом человеке запах звучит по-своему, и вы все равно будете благоухать чуточку иначе. Популярность духов только подтверждает их качество. Если вы любите фруктовые запахи, если вы хотите наслаждаться любимым ароматом каждый день в году, то духи Nina от Nina Ricci созданы специально для вас!