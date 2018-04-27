Духи Nina от Nina Ricci: аромат красоты
27.04.2018 18:47 / Общество / Прочли: 733 человек
«Французские духи» – эти два слова неизменно вызывают образ аристократической роскоши, качества и волнующих ароматов.
Истинным их воплощением стали элитные духи от Nina Ricci. Каждый представитель коллекции уникален и придает владелице шарма. Не стали исключением и духи «Nina» – знаменитое «красное яблочко».
Эти фруктовые духи призваны вдохновлять. Основной их аромат – сочное красное яблоко с отзвуком ванили, но звучит он оригинально благодаря цитрусовым аккордам. Цветочные нотки придают экзотичности простому, казалось бы, запаху. Благодаря легкой горчинке духи не кажутся приторными. В целом букет их сладкий, но не тяжелый. Благоухание цитрусовых освежает и быстро выветривается, оставляя нежный яблочный шлейф.
Чарующий, женственный аромат духов «Nina» лучше всего подойдет юным девушкам. Сладкий и нежный, ненавязчивый и легкий, он вызывает в памяти крутобокие красные яблоки. Лучше всего эти духи подходят для холодного времени года. Дождливой осенью, морозной зимой яблочный аромат поднимет вам настроение, напомнив о лете и тепле.
Настоящие духи от Nina Ricci стоят дорого. Высокая цена служит и гарантией качества: вы можете быть уверены, что покупаете фирменные духи, давно ставшие брэндом мирового уровня. К тому же расходы окупятся экономным расходом флакончика. Запах духов «Nina» стойкий, 1-2 пшика – и вы будете благоухать целый день. Единственный вариант сэкономить - это купить тестер духов на www.BilberryPerfume.ru. Тогда Вы можете быть уверенны в качестве продукта, но заплатить при этом меньше, чем в брендовом магазине.
Оригинальный фирменный флакон так и тянет взять в руки. Симпатичное «яблочко» с серебряными листочками радует взгляд, делая духи «Nina» отличным подарком. Крышка флакона прилегает плотно, причем не теряет качества со временем.
Многие женщины выбирают аромат «красное яблоко», так что выделиться из толпы вряд ли получится. Но не забывайте: на каждом человеке запах звучит по-своему, и вы все равно будете благоухать чуточку иначе. Популярность духов только подтверждает их качество. Если вы любите фруктовые запахи, если вы хотите наслаждаться любимым ароматом каждый день в году, то духи Nina от Nina Ricci созданы специально для вас!
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Инцидент в аэропорту столицы Гондураса: разбился самолет с гражданами США
25.05.2018 22:51 / ПроисшествияВ результате происшествия есть пострадавшие - не менее пяти человек. Что касается жертв, их нет. ...
Как отогнать плохие мысли
25.05.2018 19:34 / ОбществоПозитивное мышление подобно занятиям спортом. Оно требует тренировки. Только сила воли и постоянная практика п...
Подходящие цвета для кухни
25.05.2018 19:24 / В миреОпытные дизайнеры утверждают, что бывают неудачные комбинации, а не плохие цвета. Поэтому при комбинировании р...
В результате взрыва пиротехники в Испании погибли люди - четыре человека
25.05.2018 19:20 / ПроисшествияВ числе пострадавших оказалось как минимум семеро несовершеннолетних. ...
Как заработать на Binomo
25.05.2018 17:40 / ФинансыЛучшая стратегия для новичков на Биномо – выбирать наиболее простые в использовании рыночные тактики и использ...
Обзор самой интересной группы Чемпионата Мира по футболу в России
25.05.2018 17:33 / СпортВ группе Н на Чемпионате Мира по футболу сойдутся Польша, Колумбия, Сенегал и Япония. Но наибольшие шансы, воп...
В Окленде экстренно приземлился самолет Boeing 737 компании Qantas
25.05.2018 16:54 / ПроисшествияВ общем, это была экстренная посадка. ...
ДТП в штате Висконсин: в школьный автобус врезался грузовик
25.05.2018 16:47 / ПроисшествияВ результате инцидента пострадали 20 человек...
В Афганистане силовикам удалось освободить 15 человек из тюрьмы талибов
25.05.2018 16:30 / ПроисшествияОбнародовано заявление пресс-секретаря губернатора афганской провинции Гильменда Омара Звака. Он сообщил, что ...
Аренда автовышки в Москве
24.05.2018 23:57 / АвтомобилиПроведение работы на высоте не обойдется без автовышки. Главный атрибут конструкции - люлька с рабочей площа...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар