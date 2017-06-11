В здании аэропорта, север Красноярского края, произошел пожар

Кровля горит на здании аэропорта Байкита, север Красноярского края. Это сообщение приналдежит силовым структурам региона.







В СМИ о происшествии сказано, что "выявлено задымление на крыше здания аэропорта в Байкита в Эвенкии. Здание кирпичное. Жертв и пострадавших нет. Угрозы для полетов воздушных судов нет".





В поселке Байкит случился пожар. Горела кровля аэропорта на площади 700 кв. м. Это сообщение принадлежит краевому управленииюМЧС.





В ГУ МЧС сообщили, что "аэропорт не работал, так как там проводятся регламентные работы, в ближайшие три дня рейсы не планировались, по предварительным данным, пострадавших нет".





Напомним, что аэропорт Байкита находится в одноименном отдаленном поселке в Эвенкии. Он принимает лишь вертолеты.





Текст: Т. Сокот



