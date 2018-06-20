Шведская полиция о стрельбе в Швеции: ранены 5 человек

В результате случившегося ранены пять человек.



Кстати, эта стрельба никак не связана с терактом.

Шведская полиция контролирует сложившуюся ситуацию, заверяя граждан, что нечего без причин беспокоится.

На место происшествия выехали следователи. Да, что касается личности подозреваемого, она пока не раскрывается.

Текст: Т. Сокот



