Названы имена погибших при крушении вертолета в Крыму
29.11.2016 00:01 / Происшествия / Прочли: 215 человек
Одним из троих погибших в сегодняшней авиакатастрофе частного геликоптера оказался российский продюсер (в частности продюсировал успешный в плане кассовых сборов фильм "Вий" в 3D) и актер Александр Куликов.
Установлены личности жертв крушения вертолета, произошедшего сегодняшним утром в Крыму. Погибшими оказались российский актер кино, музыкант, продюсер и глава кинокомпании "Союз Маринс Групп" Александр Геннадьевич Куликов, его помощница Мария Суслова, а также владелец летательного аппарата и пилот в одном лице некий Платон (видимо, крымчанин, который должен был предоставить Куликову и его спутнице услуги по перелету и доставить их из Ялты в пункт назначения — город Белогорск).
Напомним, около десяти часов утра в районе крымского села Малый Маяк рухнул частный вертолет типа "Робинсон". На борту на момент аварии находились трое человек - пилот и двое пассажиров. Никто из них не выжил. Тела Куликова и его коллеги были обнаружены на месте крушения, льотчика же обнаружили в километре от места, где разбилось воздушное судно, в лесном массиве. Следствие устанавливает обстоятельства трагического инцидента.
Александр Куликов, к примеру, продюсировал кинокартину «Вий 3D» и сериал «Морпехи», в котором даже сыграл второстепенную роль. Кроме того, снялся в фильме «Быть или не быть» режиссера Алексея Петрухина. Компания погибшего «Союз Маринс Групп» занималась, как следует из названия, кинопроизводством. Кроме того, Куликов, будучи талантливым предпринимателем, вкладывал деньги в строительство, объекты недвижимости и сельское хозяйство.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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