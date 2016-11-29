Названы имена погибших при крушении вертолета в Крыму





Напомним, около десяти часов утра в районе крымского села Малый Маяк рухнул частный вертолет типа "Робинсон". На борту на момент аварии находились трое человек - пилот и двое пассажиров. Никто из них не выжил. Тела Куликова и его коллеги были обнаружены на месте крушения, льотчика же обнаружили в километре от места, где разбилось воздушное судно, в лесном массиве. Следствие устанавливает обстоятельства трагического инцидента.





Александр Куликов, к примеру, продюсировал кинокартину «Вий 3D» и сериал «Морпехи», в котором даже сыграл второстепенную роль. Кроме того, снялся в фильме «Быть или не быть» режиссера Алексея Петрухина. Компания погибшего «Союз Маринс Групп» занималась, как следует из названия, кинопроизводством. Кроме того, Куликов, будучи талантливым предпринимателем, вкладывал деньги в строительство, объекты недвижимости и сельское хозяйство.





Текст: Е. Скобелева