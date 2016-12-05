Число пострадавших в результате пожара, отель в Карачи, возросло до 70

В отеле в пакистанском Карачи произошел пожар. Очень много пострадавших. Их число возросло до 70 человек. Ранее в СМИ была информация об 11 погибших и 30 пострадавших.







В СМИ представлена информация о том, что жертвами пожара оказались трое иностранцев. В настоящий момент их национальная принадлежность не уточняется.





Что касается причины большинства смертей – это отравление продуктами горения.





Известно, что из 70 пострадавших, которые доставлены в медицинские учреждения Карачи, 30 человек в настоящий момент находятся в критическом состоянии.

Несколько слов о пожаре. Он произошел в гостинице "Риджент плаза" ранним утром. Сначала горело кухонное помещении. Огонь начал очень быстро распространяться вверх по всем шести этажам отеля. Таким образом он блокировал находившихся в номерах постояльцев.





На место происшествия оперативно прибыли три пожарных расчета. Они смогли потушить пламя лишь спустя три часа.





Текст:

Т. Сокот



