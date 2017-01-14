На территорию химзавода на Урале напали неизвестные с оружием, ранены охранники

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что ночью неизвестные совершили попытку попасть территорию завода. Охранники ЧОПа (не имевшие оружия) попытались задержать «гостей», но те начали отстреливаться. Трое сотрудников охраны получили травмы различной степени тяжести.



По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»).

Валерий Горелых опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, что на заводе хранится большой запас тротила. По его словам, предприятие давно банкрот и не функционирует, там отключено электричество и отопление. Представитель полиции заверил, что на территории бывшего химзавода взрывчатых веществ нет.

Он добавил, что на причастность к нападению оперативники уголовного розыска проверяют ранее судимых лиц, безработных и склонных к противоправным действиям.

Текст: Е. Скобелева