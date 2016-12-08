Происшествие в Пакистане: крушение потерпел самолет с 47 пассажирами на борту
08.12.2016 08:28 / Происшествия / Прочли: 81 человек
В Пакистане произошло следующее происшествие: потерпел крушение самолет, на борту которого находилось 47 человек. Что касается экипажа, он успел передать сигнал SOS. Дальше связь с самолетом оборвалась.
Речь идет о пассажирском турбовинтовом самолете авиакомпании Pakistan International Airlines. Он совершал рейс по маршруту Читрал - Исламабад, и потерпел крушение на севере Пакистана. Это сообщение администрации Международного аэропорта имени Беназир Бхутто в Исламабаде.
Известно, что на борту воздушного находились 47 пассажиров и членов экипажа. Скорее всего выживших в результате крушения нет.
В СМИ о происшествии диспетчерской службы аэропорта представлена следующая информация: - "через полтора часа после вылета из Читрала капитан лайнера передал сигнал SOS, и сразу после этого связь с ним пропала". Здесь сообщили, что на момент получения сигнала бедствия самолет пролетал над населенным пунктом Хавелиан (округ Абботтабад, провинция Хайбер-Пахтунхва).
Происшествие прокомментировали очевидцы. Они сообщили о крушении воздушного судна на северо-западе исламской республики и обратили внимание на пожар в районе предполагаемого места падения самолета.
Командование пакистанской армии приняло решение направить спасателей к предполагаемому месту авиакатастрофы. В СМИ представлено заявление военных о том, что на месте крушения самолета в Пакистане обнаружены тела 21 погибшего. Текст заявления носит следующий характер: - "спасательная операция продолжается. 21 тело удалось извлечь".
Всего на борту турбовинтового лайнера ATR 42, выполнявшего рейс PK-661 из Читрала (провинция Хайбер- Пахтунхва) в Исламабад, находились 42 пассажира (31 мужчина, девять женщин и два ребенка) и пять членов экипажа. Среди них был известный пакистанский певец Джунед Джамшед, а также трое иностранцев.
Ранее агентство сообщало, что выживших в результате крушения, вероятнее всего, нет.
Обнародована вероятная причина крушения – это неполадки с одним из двигателей.
В результате случившегося в аэропорту Исламабада работает горячая линия. Здесь собирают информацию о происшествии.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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