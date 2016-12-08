Происшествие в Пакистане: крушение потерпел самолет с 47 пассажирами на борту

Речь идет о пассажирском турбовинтовом самолете авиакомпании Pakistan International Airlines. Он совершал рейс по маршруту Читрал - Исламабад, и потерпел крушение на севере Пакистана. Это сообщение администрации Международного аэропорта имени Беназир Бхутто в Исламабаде.





Известно, что на борту воздушного находились 47 пассажиров и членов экипажа. Скорее всего выживших в результате крушения нет.





В СМИ о происшествии диспетчерской службы аэропорта представлена следующая информация: - "через полтора часа после вылета из Читрала капитан лайнера передал сигнал SOS, и сразу после этого связь с ним пропала". Здесь сообщили, что на момент получения сигнала бедствия самолет пролетал над населенным пунктом Хавелиан (округ Абботтабад, провинция Хайбер-Пахтунхва).

Происшествие прокомментировали очевидцы. Они сообщили о крушении воздушного судна на северо-западе исламской республики и обратили внимание на пожар в районе предполагаемого места падения самолета.





Командование пакистанской армии приняло решение направить спасателей к предполагаемому месту авиакатастрофы. В СМИ представлено заявление военных о том, что на месте крушения самолета в Пакистане обнаружены тела 21 погибшего. Текст заявления носит следующий характер: - "спасательная операция продолжается. 21 тело удалось извлечь".





Всего на борту турбовинтового лайнера ATR 42, выполнявшего рейс PK-661 из Читрала (провинция Хайбер- Пахтунхва) в Исламабад, находились 42 пассажира (31 мужчина, девять женщин и два ребенка) и пять членов экипажа. Среди них был известный пакистанский певец Джунед Джамшед, а также трое иностранцев.





Ранее агентство сообщало, что выживших в результате крушения, вероятнее всего, нет.





Обнародована вероятная причина крушения – это неполадки с одним из двигателей.





В результате случившегося в аэропорту Исламабада работает горячая линия. Здесь собирают информацию о происшествии.









Текст:

Т. Сокот