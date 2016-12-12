Обнародованы торги на Лондонской бирже: стоимость нефти превысила $57 за баррель

Вскоре после того, как открылись торги на Лондонской бирже сегодня цены на эталонную марку нефти Brent превысили $57 за баррель.







В частности, февральские фьючерсы существенно подорожали. Их стоимость варьируется в пределах до $57,48, что на $3 больше за баррель если сравнивать эти торги на момент их закрытия в пятницу. В течение часа котировки откатились до $56,58. Сейчас они продолжают торговаться у этой отметки.





Кстати, это максимальная цена на нефть с 12 июля 2015 года.





Нефть начала стремительно дорожать после того, как 30 ноября на заседании ОПЕК решили сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн в день. Это решение ОПЕК обязалась выполнять и Россия. Напомним, что эта страна не входит в организацию.





Напомним, что в течение 30 ноября цена на нефть выросла в пределах на $4 за баррель – до $51,31. 5 декабря стоимость Brent, достигнув максимума с июля 2015 года – $55,26.





Обнародованы и прогнозы аналитиков. Они считают, что решение сократить нефтедобычу должно увеличить стоимость нефти. Они предполагают, что в первой половине 2017 года цена на нефть вырастет на $7–10.

Текст:

Т. Сокот



