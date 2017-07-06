Власти Германии: заявили, что в результате ДТП в Баварии погибли люди

Правительство ФРГ считает, что что пассажиры автобуса, которые числятся пропавшими без вести после ДТП в Баварии, погибли. Это заявление принадлежит официальному представителю кабмина Германии Штеффену Зайберт.







Он сообщил следующее: - "К сожалению, многие люди погибли". Число жертв не уточняется.





О трагедии проинформирована канцлер Ангела Меркель. Она выразила свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим.





В баварской полиции обратили внимание на то, что всего 18 пропавших. Здесь также подтвердили заявление представителя кабмина. Оно носит следующий характер: - "Многие пассажиры погибли" и принадлежит управлению полиции Верхней Франконии (федеральная земля Баварии). Текст этого сообщения обнародован на странице в Twitter. Более точные данные ведомство не представило.





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Т. Сокот



