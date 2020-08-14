Вирусолог о том, что невозможно искусственное происхождение коронавируса





В частности, речь касается предположений появления COVID-19 в лабораториях КНР.

Вирусолог говорит, что подобные слухи возникли по причине того, что что люди знают о нахождении института вирусологии и лаборатории BSL-4 в Ухане. Да и в этом случае масла в огонь подлил американский сенатор Том Коттон. Он говорит о том, что коронавирус появился именно в Уханьском институте вирусологии.

Он утверждает, что на основе собственного понимания вирусологии. Он ранее отметил, что есть те, кто считает, что для синтеза вируса необходим "экстраординарный интеллект и объем работы".





Поэтому он никогда не поверит в то, что люди способны синтезировать такой вирус.

Чжимин, говоря о своем институте, подчеркнул, что инфекция не могла "сбежать" оттуда. Суть в том, что в институте действительно очень строгая система управления.

Поэтому ранее начали расследовать причины возникновения пандемии нового типа коронавируса. Президент страны Дональд Трамп говорит о том, что Вашингтон принимает все усилия, чтобы установить происхождение инфекции. Он говорит о том, что "произошло много странных вещей". Это не только распространение коронавируса на территории Китая, но и прочее. Он говорит, что якобы возможна утечка вируса из лаборатории близ Уханя в КНР.





Текст: Т. Сокот



