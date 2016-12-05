Прожиточный минимум в РФ снижен по решению правительства

Ранее этот показатель был больше на 67 рублей и составлял 9956 рублей. Теперь, как установили в правительстве, для трудоспособного населения размер прожиточного минимума – 10678 рублей, для пенсионеров – 8136, для детей – 9668 рублей.



По данным Росстата, стоимость продуктов питания на душу населения в третьем квартале текущего года снизилась на 1,9%. По сравнению с предыдущим кварталом подешевела плодоовощная продукция, некоторые крупы и яйца. Индекс роста потребительских цен в третьем квартале 2016-го составил 101%.