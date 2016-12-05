Прожиточный минимум в РФ снижен по решению правительства
05.12.2016 13:25 / Финансы / Прочли: 94 человек
По итогам третьего квартала прожиточный минимум в целом по стране снижен до 9889 рублей. Документ, устанавливающий величину прожиточного минимума, опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее этот показатель был больше на 67 рублей и составлял
9956 рублей. Теперь, как установили в правительстве, для трудоспособного
населения размер прожиточного минимума – 10678 рублей, для пенсионеров – 8136, для
детей – 9668 рублей.
По данным Росстата, стоимость продуктов питания на душу
населения в третьем квартале текущего года снизилась на 1,9%. По сравнению с
предыдущим кварталом подешевела плодоовощная продукция, некоторые крупы и яйца.
Индекс роста потребительских цен в третьем квартале 2016-го составил 101%.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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