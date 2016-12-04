Ученые: путешествия во времени – недалекая реальность

Исследователи уверены: некоторые реальности очень похожи друг на друга и могут влиять на события в том или ином мире. Отличаются только временные измерения, но отголоски доходят в другие миры сквозь время.

Если такое предположение удастся подтвердить, то технологии, позволяющие путешествовать во времени, не заставят себя долго ждать. Ведь прогресс движется семимильными шагами, и научные умы современности смогут отыскать путь в параллельные миры.

Текст: Е. Скобелева