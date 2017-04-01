Песков пояснил, почему Путина настолько ненавидят американцы

По мнению официального представителя главы Российской Федерации, низкие рейтинги одобрения действий российского президента Владимира Путина американцами являются прямым результатом последовательной и длительной антироссийской пропаганды, которая ведется в Америке не первый год.

Дмитрий Песков именно в "обрабатывании" умов американцев льющейся со СМИ пропагандой антироссийского уклона видит причину того, что, согласно статистическим данным, позитивно относятся к Путину всего-навсего 9 процентов опрошенных американцев. О таком низком рейтинге политики, проводимой лидером российского государства, среди жителей другой сверхдержавы, сообщил Пескову во время эфира тележурналист Стефанопулос. При этом личный пресс-секретарь российского лидера не считает такое положение дел большой проблемой. Отвечая на прямой вопрос телеведущего американского ТВ, Песков отметил: "Это не проблема, но мы об этом сожалеем".

"Мы принимаем такие показатели. По той причине, что уже — как много месяцев? — более года американская аудитория является мишенью нацеленной серьезной антироссийской пропаганды", — ответил представитель Кремля. Как добавил пресс-секретарь Путина, "американские граждане оказались жертвой этой пропаганды". По словам Пескова, это и не удивительно после того, как их больше года настраивали против России и, соответственно, ее лидера. Среднестатистический американский обыватель уверен, как выразился Дмитрий Песков, что "повсюду русские хакеры" и будто бы минувшие президентские выборы в Америке прошли не без вмешательства Кремля. Но эти все предположение не более чем "ложь и клевета", заверил пресс-секретарь главы РФ.

Вместе с тем Песков выразил надежду, что дружественная позиция нынешнего президента США Дональда Трампа к России не претерпела серьезных изменений со времен его избирательной кампании.

Текст: Е. Скобелева



