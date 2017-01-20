На трассе между Махачкалой и Каспийском столкнулись более 30 машин

Более 30 машин столкнулись на трассе между Махачкалой и Каспийском, Дагестан. Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Это сообщение пресс-службы республиканского МЧС.







Текст сообщения носит следующий характер: - "По уточненным данным, из-за гололеда на трассе между Махачкалой и Каспийском накануне вечером столкнулись 32 автомобиля. Жертв и пострадавших нет".





Случившееся прокомментировало управление МВД по республике. Здесь сообщили, что в Дагестане на трассе между Махачкалой и Каспийском по причине гололеда столкнулись порядка 17 машин.





Текст:

Т. Сокот



