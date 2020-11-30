Эксперт Роспотребнадзора о том, что не пугаться статистики по COVID-19

Обратим внимание на тот факт, что рост числа зараженных COVID-19 в России связан с тем, что пока менее 1 процента граждан столкнулись с инфекцией. Это мнение представителю Роспотребнадзора Александру Горелову. Он говорит о том, что боятся этих скачков числа, зараженных не нужно. Эпидемиологический процесс так и не завершился. Поэтому вирус продолжит размножаться.