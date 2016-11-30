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Бельгийское пиво признали культурным наследием

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Бельгийское пиво признали культурным наследием

30.11.2016 21:20 / В мире / Прочли: 122 человек

Хмельной пенный напиток производства бельгийских пивоваров отныне входит в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, составленный ЮНЕСКО.  Такого разнообразия видов пива и его вкусов нет ни в одной другой стране мира. 

Решением ЮНЕСКО, специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, бельгийское пиво, видов которого насчитывается больше тысячи, признано нематериальным культурным наследием человечества.Соответственное решение принял Комитет по охране нематериального культурного достояния.  

Как отметили в ЮНЕСКО, рецептура бельгийских пивоваров поражает разнообразием (в стране производится свыше 1500 видов пива), а пивная культура Бельгии в целом уникальна. Пиво варят в каждом городе, городке, в самой захолустной бельгийской деревеньке, причем в каждом населенном пункте — по своему, уникальному рецепту. Спектр вкусов бельгийского пенного поражает вкусовое воображение — от кислого до горького. В Бельгии царит пивной культ: среди жителей этой страны популярно приготовление домашнего пива, бельгийцы добавляют пиво в самые разные блюда, используют его для приготовления сыров. Одним словом, пиво является неотъемлемой частью национальной диеты. 

В Брюсселе такое мировое признание заслуг бельгийских пивоваров уже сравнили с победой на чемпионате мира. 

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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