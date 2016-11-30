Бельгийское пиво признали культурным наследием





Как отметили в ЮНЕСКО, рецептура бельгийских пивоваров поражает разнообразием (в стране производится свыше 1500 видов пива), а пивная культура Бельгии в целом уникальна. Пиво варят в каждом городе, городке, в самой захолустной бельгийской деревеньке, причем в каждом населенном пункте — по своему, уникальному рецепту. Спектр вкусов бельгийского пенного поражает вкусовое воображение — от кислого до горького. В Бельгии царит пивной культ: среди жителей этой страны популярно приготовление домашнего пива, бельгийцы добавляют пиво в самые разные блюда, используют его для приготовления сыров. Одним словом, пиво является неотъемлемой частью национальной диеты.





В Брюсселе такое мировое признание заслуг бельгийских пивоваров уже сравнили с победой на чемпионате мира.





Текст: Е. Скобелева