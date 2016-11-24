В Мексике утонул российский турист

Известно, что погибши прибыл в Канкун из Соединенных Штатов с супругой-россиянкой и двумя детьми, гражданами США. Эту информацию подтвердил консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот. По его словам, вскоре тело туриста должны отправить в Россию. Расходы на транспортировку через океан покроет страховая компания.

Это далеко не первый случай гибели туристов из РФ на курортах. Так, 7 ноября Петр Агапов утонул на тайском острове Пхукет. Спасатели успели вытащить мужчину без сознания из воды, но в местной больнице он скончался. В начале месяца пропал россиянин в Андаманском море на юге Таиланда. Он был на яхте с другим путешественником и решил искупаться, не учтя силы течения, которое унесло его от судна.

Текст: Е. Скобелева