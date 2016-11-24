В Мексике утонул российский турист
Гражданин России, отдыхавший на мексиканском курорте Канкун с семьей, стал жертвой несчастного случая. Как сообщают местные СМИ, мужчина утонул 23 ноября из-за стечения обстоятельств.
Известно, что погибши прибыл в Канкун из Соединенных Штатов с супругой-россиянкой и двумя детьми, гражданами США. Эту информацию подтвердил консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот. По его словам, вскоре тело туриста должны отправить в Россию. Расходы на транспортировку через океан покроет страховая компания.
Это далеко не первый случай гибели туристов из РФ на
курортах. Так, 7 ноября Петр Агапов утонул на тайском острове Пхукет. Спасатели
успели вытащить мужчину без сознания из воды, но в местной больнице он
скончался. В начале месяца пропал россиянин в Андаманском море на юге Таиланда.
Он был на яхте с другим путешественником и решил искупаться, не учтя силы течения,
которое унесло его от судна.
Текст: Е. Скобелева