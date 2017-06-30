В кипрском городе Лимасол взрыв: офисному центру и строениям вблизи места ЧП нанесен серьезный ущерб

Сегодня рано утром сработало взрывное устройство на входе в бизнес-центр в одном из районов города Лимасол, Республика Кипр.



Какая-либо информация о пострадавших в настоящий момент отсутствует.

Происшествие прокомментировали в полиции, сообщив о том, что это было взрывное устройство высокой мощности. Оно сработало приблизительно в 05:00 утра. Обратим внимание, что местное время совпадает с московским.

Согласно предварительным данным, в результате взрыва пострадавшие отсутствуют.

Офисному центру и близлежащим строениям этот взрыв нанесен очень серьезный ущерб.

В полиции до сих пор не комментируют инцидент. Известно только, что соответствующие подразделения правоохранительных органов заняты расследованием.





Текст:

Т. Сокот



