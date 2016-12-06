У солиста «На-На» украли деньги и документы в центре Москвы
Неизвестные злоумышленники взломали автомобиль 48-летнего солиста группы «На-На» Вячеслава Жеребкина и вытащили сумку с деньгами и документами. О случившемся написала в Instagram писательница Лена Ленина, попросив подписчиков и поклонников коллектива «На-На» помочь найти украденные документы.
Инцидент произошел вечером 5 декабря. Автомобиль Жеребкина
стоял припаркованным возле ресторана "Никола Тесла" на Рождественском
бульваре. В правоохранительных органах столицы сообщили, что воры разбили
стекло в машине «Mitsubishi» и достали из салона сумку певца.
Лена Ленина уточнила, что из автомобиля музыканта были украдены документы. Она попросила всех, кто, возможно, случайно обнаружит эти документы, выброшенные в окрестностях, вернуть их артисту.
Текст: Е. Скобелева