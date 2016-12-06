У солиста «На-На» украли деньги и документы в центре Москвы

Инцидент произошел вечером 5 декабря. Автомобиль Жеребкина стоял припаркованным возле ресторана "Никола Тесла" на Рождественском бульваре. В правоохранительных органах столицы сообщили, что воры разбили стекло в машине «Mitsubishi» и достали из салона сумку певца.



Лена Ленина уточнила, что из автомобиля музыканта были украдены документы. Она попросила всех, кто, возможно, случайно обнаружит эти документы, выброшенные в окрестностях, вернуть их артисту.

Текст: Е. Скобелева