У берегов Ирландии замечены ядовитые физалии

На западном побережье Ирландии, столь популярном у любителей виндсерфинга и кайтинга, замечены ядовитые физалии. О них принято говорить, как о представительницах гидроидных из отряда сифонофор.







Иногда биологи называют этих экзотических созданий, которые немного все-таки напоминают медуз, португальскими корабликами.

Представители Национального управления по обеспечению безопасности на воде обратились к любителям водных видов спорта, чтобы те были предельно осторожны, находясь в водной стихии.





Эксперты обратились и к спортсменам, которым присуще так называемое ложное чувство безопасности. Большинство из полагают, что надев гидрокостюм, вполне реально избежать неприятностей, встретившись со многими опасными обитателями морских просторов. Невзирая на то, что существует вероятность того, что стрекательные клетки физалии способны пробить защитную экипировку, мала, все же это вполне возможно. В ведомстве настоятельно советуют спортсменам заниматься любимым видами спорта но лишь в специально отведенных для этого оборудованных местах и только так, чтобы рядом были спасатели.





Вот на что в управлении обратили внимание. Яд физалий чрезвычайно опасен для человека. Он способен вызвать не только болезненные ощущения, но и спровоцировать анафилактический шок.





Свое мнение выразили и морские биологи. Они утверждают, что это дальние родственницы медуз. Наиболее часто они встречается в южных широтах. Вот что касается побережья Ирландии, скорее всего их перенес Гольфстрим.





Текст:

Т. Сокот



