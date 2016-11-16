Три человека погибли в результате ДТП во Франции
16.11.2016 13:02 / Происшествия / Прочли: 63 человек
Среди погибших - ребенок, причины аварии устанавливаются.
Три человека, в том числе ребенок, - жертвы ДТП во Франции. О происшествии в СМИ представлена следующая информация: - в департаменте Па-де-Кале автомобиль врезался в грузовик. Сам инцидент случился ночью на автомагистрали, которая соединяет Париж и Лилль.
После столкновения автомобиль загорелся. В машине находились двое взрослых и ребенок. Они все погибли.
В настоящий момент устанавливаются причины ДТП.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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