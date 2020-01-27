«Семь миллионов эфиопов» нуждаются в продовольственной помощи

В нем говорится, что цифры взяты из Национальной комиссии по управлению рисками стихийных бедствий (NDRMC).



По словам представителя комиссии Дебеби Зевед, первоначальная оценка свидетельствует о том, что стране требуется более 1 млрд долларов (765,7 млн ​​фунтов) гуманитарной помощи.

Он сказал, что Эфиопия сталкивается с периодической засухой, которая влияет на экономику страны и жизнь людей.

Дебеб добавил, что в этом году продовольственную помощь получают шесть миллионов человек по сравнению с восемью миллионами в прошлом году, хотя неясно, являются ли они частью семи миллионов, нуждающихся в продовольственной помощи.

Эфиопия - вторая по численности населения страна Африки с населением около 113 миллионов человек.

Бенинская певица Анжелика Киджо посвятила свою премию Грэмми нигерийской певице Берна Бой, которая была против нее, чтобы выиграть музыкальный приз.

Они были настроены друг против друга в категории World Music на музыкальных наградах США в воскресенье вечером.

«Четыре года назад на этой сцене я говорил вам, что новое поколение художников из Африки собирается взять вас штурмом.

И время пришло. Это для Бурна Бой. Бой - один из тех молодых артистов, который посвятил себя музыке.

Текст: Т. Сокот