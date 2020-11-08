О том, что TikTok засудит США по причине блокировки приложения





Представители TikTok заявили, что они осуждают решение США. Также намерены его оспорить.

Говорят, что американская сторона решила много вопросов "без надлежащей правовой процедуры".

Напомним, что ранее министерство торговли США проинформировало общественность о том, что президент страны Дональд Трамп дал TikTok срок до 12 ноября на устранение проблемы. Да, кстати, именно эта проблема связана с национальной безопасностью. Если ее не решить, то запрет снимут.

Текст: Т. Сокот



