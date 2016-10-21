В Приамурье на врачей «скорой» завели «уголовку» из-за смерти двоих детей

После гибели в Амурской области двух малолетних сестер в машине «скорой» следователи открыли уголовное дело относительно медиков: медицинских работников заподозрили в непрофессионализме.

Следственное управление регионального Следкома сообщает: «Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям или, наоборот, бездействию медицинских работников».

Накануне местные СМИ широко растиражировали информацию о том, что на полпути в медучреждение в карете скорой помощи скончались две сестренки 13 и пяти лет. Их 12-летний брат был экстренно госпитализирован в Амурскую областную инфекционную больницу. Отвечая на вопрос о диагнозе маленького пациента и причине кончины его сестер, врачи говорят о кровоизлиянии в надпочечники, вызвать которое могли разные агенты, в частности неустановленный яд или лекарственный препарат.

В настоящее время под особым контролем медиков находятся всех юные жители в селе, откуда родом умершие девочки, а также ученики местной школы. Заключение о причинах смерти сестричек пока предоставлено не было.

Текст: Е. Скобелева