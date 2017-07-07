В ЕС осудили украинцев, организовавших незаконную миграцию соотечественников

Сначала приезжие украинцы добирались по туристической визе до Франции. А там платили от трех тысяч евро за то, чтобы их доставили в Британию из портов в Нормандии или Бретани на частных суднах. На суде сообщалось, что за этот период злоумышленники таким образом доставили на Туманный Альбион более 150 украинских мигрантов.

Обвиняемые по решению суда приговорены к лишению свободы от 20 месяцев до 8 лет. В зале судебных заседаний присутствовали только четверо обвиняемых, поскольку остальные находятся в розыске, их осудили заочно.

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Е. Скобелева