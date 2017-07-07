В ЕС осудили украинцев, организовавших незаконную миграцию соотечественников
Во Франции к различным срокам заключения приговорены 18 граждан Украины. Они обвиняются в организации доставки незаконных мигрантов в Великобританию. Схема правонарушителей действовала с 2012 по 2016 год.
Сначала приезжие украинцы добирались по туристической визе до Франции. А там платили от трех тысяч евро за то, чтобы их доставили в Британию из портов в Нормандии или Бретани на частных суднах. На суде сообщалось, что за этот период злоумышленники таким образом доставили на Туманный Альбион более 150 украинских мигрантов.
Обвиняемые по
решению суда приговорены к лишению свободы от 20 месяцев до 8 лет. В
зале судебных заседаний присутствовали только четверо обвиняемых, поскольку остальные
находятся в розыске, их осудили заочно.
Текст:
Е. Скобелева