Ученые доказали лечебные эффекты общения с некоторыми животными
Американские биологи назвали животных, которые действительно могут лечить людей с различными патологическими состояниями. В топ-5 животных-врачей вошли лошади, собаки и коты, а также змеи и пчелы.
Благодаря многочисленным экспериментам ученые выяснили, при
каких заболеваниях помощь животных наиболее эффективна. Выяснилось, что лошади
помогают в терапии нарушений опорно-двигательного аппарата, восстанавливают форму
пациентов после травм и ранений. Еще ипотерапия показана людям, борющимся с
алкогольной и наркотической зависимостями.
Общение с собаками помогает укрепить сердечнососудистую
систему и преодолеть депрессию. Также четырехлапые друзья способны чувствовать
опухоли на ранних стадиях.
Кошки приводят в порядок нервную систему, справляются с
неврозами и плохим настроением.
Такие продукты пчеловодства, как мед, пыльца, прополис, помогают
в лечении самых различных болезней – от вывихов и радикулита до простудных
заболеваний и ослабленного иммунитета. А змеиный яд часто добавляют в гели и
мази для лечения патологий суставов.
Текст: Е. Скобелева