Ученые доказали лечебные эффекты общения с некоторыми животными

Благодаря многочисленным экспериментам ученые выяснили, при каких заболеваниях помощь животных наиболее эффективна. Выяснилось, что лошади помогают в терапии нарушений опорно-двигательного аппарата, восстанавливают форму пациентов после травм и ранений. Еще ипотерапия показана людям, борющимся с алкогольной и наркотической зависимостями.



Общение с собаками помогает укрепить сердечнососудистую систему и преодолеть депрессию. Также четырехлапые друзья способны чувствовать опухоли на ранних стадиях.

Кошки приводят в порядок нервную систему, справляются с неврозами и плохим настроением.

Такие продукты пчеловодства, как мед, пыльца, прополис, помогают в лечении самых различных болезней – от вывихов и радикулита до простудных заболеваний и ослабленного иммунитета. А змеиный яд часто добавляют в гели и мази для лечения патологий суставов.

Текст: Е. Скобелева