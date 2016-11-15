В Москве сосулька, упавшая с крыши, травмировала ребенка

По данным ГСУ СК РФ по городу Москве, инцидент произошел в понедельник, 14 ноября, во дворе жилого дома по улице Подъёмной. Сосулька упала на ребёнка, гуляющего с мамой.

По факту травмирования ребёнка начата проверка. В настоящий момент осматривается место происшествия, допрашиваются свидетели. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание придомовых территорий, по ст. 293 УК РФ (халатность).





Текст: Е. Скобелева