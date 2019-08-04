Ученые о главной опасности повышения сахара в крови

В ней специалисты говорят о самой главной опасности, которая исходит из состояния, когда у человека повышается в крови уровень сахара. Ученые утверждают, что это касается категории людей, у которых диагностировали діабет. Не исключение и вполне здоровые люди.







Обратим внимание на тот факт, что повышение сахара в крови в несколько раз способно увеличить вероятность заболевания раком поджелудочной железы. Это действительно смертельно опасное заболевание. Оно очень тяжело поддается лечению.





Ученые говорят, что "ранняя диагностика гипергликемии и уменьшение доли глюкозы в организме может продлить жизнь людям".





Представители ВОЗ говорят, треть населения Земли страдает о лишнего веса. 47% болезней приводят к смерти. Это инсульт, атеросклероз, диабет, инфаркт, рак. Они имеют отношение к подобным нарушениям метаболизма.





Ученые считают, что причина сложившейся ситуации - широкое распространение в мире на протяжении последних десятилетий сладких газированных напитков.





Текст: Т. Сокот



