Северокорейские власти планируют закрыть в мае крупнейший испытательный ядерный полигон

Обратим внимание на тот момент, что закрытие полигона сопровождается публичным освещением этого процесса. Должны пригласить южнокорейских журналистов и экспертов.



Лидер КНДР Ким Чен Ын по этому поводу сообщил следующее: - "кое-кто говорит, что мы останавливаем объекты, которые не действуют. Можете убедиться, что они в прекрасном состоянии". Эти его слова передал журналистам один из чиновников. В свою очередь северокорейский лидер заверил общественность о том, что "ему не нужно будет ядерное оружие, если США согласятся на официальное прекращение войны".

Текст: Т. Сокот



