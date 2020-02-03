План портов для проверок Brexit Ирландского моря
03.02.2020 11:34 / В мире / Прочли: 343 человек
Крупнейший оператор паромов в Ирландском море подтвердил, что будут проводиться проверки. Суть в том, что он хочет знать, за что заплатит правительство.
В результате Brexit планы повлияют как на торговлю с Республикой Ирландия, так и внутри Великобритании между Великобританией и Северной Ирландией.
Stena Line заявила, что ее рабочее предположение заключается в том, что в британских портах будут проводиться новые проверки.
Босс Stena Ян Хэмптон информирует общественность о том, что хотя управляемый выход был «положительным», и масштабы новых процедур можно было бы уменьшить с помощью сильной сделки, «есть граница, и граница требует проверок».
По его словам, граница будет проходить по ирландскому морю. И хотя его компания не будет их выполнять, ей придется предоставить место чиновникам для проверки, сказал он.
Наряду с парком паромов, соединяющих Великобританию с островом Ирландия, Stena также владеет тремя портами на маршруте и хочет знать физические изменения, необходимые для бесперебойной торговли до настоящего времени.
Предполагается, что проверки будут проводиться в Великобритании на выходе, а не в Ирландии или Северной Ирландии.
Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в декабре не будет никаких проверок товаров, перевозимых из Северной Ирландии в Великобританию в рамках его сделки с Brexit.
Он также проинформировал общественность о том, что утечка документа анализа казначейства была «неправильной», чтобы предположить, что это будет иметь место.
Хэмптон сказал: «Для нас это большая проблема. Как эти порты нужно будет изменить, чтобы они могли справиться с проверками, которые, возможно, должны быть введены в действие?»
«Мы все еще находимся на этой территории, пока не получаем от правительства ясности относительно того, как они на самом деле видят торговые соглашения, потому что, если мы получим хорошие торговые соглашения, нам не понадобятся определенные проверки».
В возможном сценарии отсутствия торговой сделки портам потребуется место для размещения чиновников из правительства для защиты границы. «Поэтому мы должны начать внедрять эту инфраструктуру, и кто-то должен ее финансировать. Мы также требуем, чтобы правительство подошло к столу и сыграло свою роль в финансировании».
Министерство внутренних дел не сразу ответило на запрос о том, как будут финансироваться чеки.
В шотландском порту Кэрнриан, у которого есть паром, соединяющий Ларн в Северной Ирландии, уже рассматривается вопрос о том, можно ли проводить грузовые проверки в Странраре или на старой взлетно-посадочной полосе неподалеку.
В принадлежащем Stena Holyhead, втором по величине порту Великобритании, средства для проверки продуктов животного происхождения давно распроданы и заменены супермаркетом и McDonald's.
Некоторые местные политики высказали идею о необходимости отвоевать землю у Ирландского моря, чтобы создать место для проверок после Брексита, необходимых там на ключевом маршруте с Дублином.
Хэмптон, который также является сопредседателем отраслевого органа Палаты судоходства, призвал правительство еще раз подумать о своем отказе предусмотреть какое-либо продление 11-месячного этапа реализации.
«Если мы не будем прогрессировать, если мы не будем использовать это время с умом, тогда, конечно, мы будем поощрять переосмысление», - сказал он.
«Давайте не будем назначать дату, когда мы упадем со скалы чуть позже в этом году».
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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