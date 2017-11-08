Землетрясение, магнитуда которого составила 4,2, случилось в Ставропольском крае

Землетрясение, магнитуда которого была 4,2, сегодня случилось в Советском районе Ставропольского края.







Предварительные данные о происшествии таковы: жертвы и разрушения отсутствуют. Это сообщение принадлежит пресс-службе Главного управления МЧС по региону.





В СМИ о происшествии обнародована следующая информация: - "8 ноября в 06:00 в оперативную дежурную смену... поступило сообщение о том, что в станице Советской ощущался подземный толчок. По информации Осетинской станции слежения, в 05:24 зарегистрировано сейсмособытие в Советском районе Ставропольского края с эпицентром на глубине 5 км, магнитудой 4,2".





В сказано, что на телефон 112 поступило сообщение о подземном толчке. Было пять звонков от местных жителей.





Сейчас говорят, что жертвы и разрушения в результате этого инцидента отсутствуют.





В настоящий момент местная администрация занята тем, что обследует населенный пункт.





Текст: Т. Сокот



