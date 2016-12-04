Ученые рассказали, как не накапливать негативные воспоминания
Нейробиологи из США и Китая выяснили, как можно поскорее забыть пережитые негативные ситуации. По словам исследователей, нужно сократить время сна, в частности после пережитых неприятностей.
В эксперименте по запоминанию эмоций участвовали 70 добровольцев. Работу их мозга отслеживали при помощи магнитно-резонансной томографии. Оказалось, что сложнее всего было забыть те негативные впечатления, которые происходили незадолго до сна.
Как объяснили ученые, это связано с переходом краткосрочной
памяти в долгосрочную. И этот переход происходит быстрее в период засыпания.
Выходит, что неприятные ситуации не зафиксируются в памяти, если сразу после
них не человек не уснет. Воспоминания, конечно, не исчезнут совсем, но не будут
такими острыми и болезненными.
Текст: Е. Скобелева