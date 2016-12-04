Ученые рассказали, как не накапливать негативные воспоминания

В эксперименте по запоминанию эмоций участвовали 70 добровольцев. Работу их мозга отслеживали при помощи магнитно-резонансной томографии. Оказалось, что сложнее всего было забыть те негативные впечатления, которые происходили незадолго до сна.

Как объяснили ученые, это связано с переходом краткосрочной памяти в долгосрочную. И этот переход происходит быстрее в период засыпания. Выходит, что неприятные ситуации не зафиксируются в памяти, если сразу после них не человек не уснет. Воспоминания, конечно, не исчезнут совсем, но не будут такими острыми и болезненными.

Текст: Е. Скобелева