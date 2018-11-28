Ученые о том, что на МКС обнаружены опасные бактерии
28.11.2018 11:25 / Общество / Прочли: 469 человек
На Международной космической станции учеными обнаружены бактерии Enterobacter.
Их особенность заключается в том, что они способны заразить людей, у которых ослаблен иммунитет.
Бактерии выявили в туалете, а также в тренажерном зале. Специалистам сложно сказать, почему и как они там оказались. В общем, они даже в недоумении.
В сложившейся ситуации важен следующий момент: на МКС любой штамм бактерий способен спровоцировать опасные последствия по причине особенностей среды.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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