Ученые о том, что на МКС обнаружены опасные бактерии

Их особенность заключается в том, что они способны заразить людей, у которых ослаблен иммунитет.



Бактерии выявили в туалете, а также в тренажерном зале. Специалистам сложно сказать, почему и как они там оказались. В общем, они даже в недоумении.

В сложившейся ситуации важен следующий момент: на МКС любой штамм бактерий способен спровоцировать опасные последствия по причине особенностей среды.

Текст: Т. Сокот



