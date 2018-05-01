Происшествие в Швейцарских Альпах: непогода унесла жизни 6 туристов

Известно, что группа туристов, в состав которой входили 14 человек, а среди них были граждане Германии, Франции и Италии, приехали в горы в условиях непогоды. У этих людей сильные обморожения. Дальше проводилась спасательная операция. В ней принимало участие семь вертолетов.

В Швейцарских Альпах плохие погодные условия, в результате которых погибли шесть человек. Ещё пятеро в настоящий момент находятся в очень тяжелом состоянии.

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